إجازات في انتظار المصريين خلال شهر مايو

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة العاملين منهم، عن موعد الإجازات المرتقبة خلال شهر مايو المقبل، إذ ينتظرهم 7 عطلات خلال الشهر الجاري.

أجازة شهر مايو

إجازة شهر مايو

وتبدأ الإجازات الخاصة بشهر مايو من اليوم الموافق 1 مايو 2023، بإجازة عيد العمال، والتي من المقرر أن يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لدمج الإجازة الأسبوعية مع عيد العمال.

وتأتي إجازات شهر مايو في 7 أيام وجاءت كالتالي:-

الخميس 4 مايو (عيد العمال).

الجمعة 5 مايو.

السبت 6 مايو.

الجمعة 12 مايو.

السبت 13 مايو.

الجمعة 26 مايو.

السبت 27 مايو.

إجازة عيد العمال

وقال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إنّ احتفالية عيد العمال تخلد نضال العمال.

وأضاف، خلال فعالية الاحتفال بعيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمصنع الشرقية للسكر، اليوم الاثنين، أن تشريف الرئيس ورعايته للاحتفالية يؤكد ثوابت الدولة وقيادتها السياسية تجاه جنود الإنتاج.

وأشار إلى أنّ العمال يمثلون الضلع الأساسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، وهي ثوابت راسخة بجذورها الممتدة في أعماق الحضارة والتاريخ، وهي تنمو في الجمهورية الجديدة التي لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير.