عاجل
باحثة مصرية تقود فريقا للكشف عن فروع نهر النيل المفقودة.. ما القصة؟ التضامن: برنامج «وعي» يوجه أنظار العالم تجاه ما يتعرض له النساء والأطفال في غزة أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها أخبار العالم| زعماء المجر وأمريكا والاتحاد الأوروبي يشكرون السيسي.. الاحتلال ينهي حياة فلسطيني ويفجر منزلا.. هجوم إلكتروني يشل إسرائيل حدث ليلا| رئيسة المجر تشكر السيسي.. عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية.. عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. إسرائيل توافق على إطلاق سراح 50 فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

صدى البلد

تعتبر الإجازات الرسمية والعطلة الأسبوعية من بين الأمور الضرورية كونها فرصة للموظفين للاسترخاء والاستمتاع مع أسرهم وأصدقائهم، وقضاء وقت ممتع بعيدًا عن العمل.



الإجازات الرسمية في عام 2024 


مع قرب انتهاء عام 2023 يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الإجازات المتبقية خلال هذا العام، إلا أن الإجازات الرسمية للعام الجاري 2023 انتهت بشكل رسمي.

وحصل المواطنون على آخر إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الماضي، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، لذا لن يكون هناك أي إجازات رسمية جديدة إلا مع بداية العام الجديد 2024.

ويحق للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد والمناسبات الآتية:

- غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ (المولد النبوي الشريف).

- يحصل الموظفون على اليومين الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).

- كما يحصل المواطنون على التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

- 25 من يناير الاحتفال بـ (عيد الشرطة).

- إجازة يوم شم النسيم.

- كما تتضمن إجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.

- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.

- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

 

أول إجازات 2024

عيد الميلاد المجيد سيكون أول الإجازات الرسمية فى عام 2024 التي من المنتظر أن تتغير مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.

ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين  يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري.

عطلة الإجازات الرسمية إجازات 2024 أول إجازات 2024 اجازة مدفوعة الأجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

ترشيحاتنا

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الاحتلال يواصل منع وصول الوقود لمستشفيات شمال قطاع غزة

هل كثرة النوم من علامات العين والحسد؟.. اغتنم العلاج بالقرآن والسنة

نجم الأهلي السابق: أتمنى أن تمنح إدارة الزمالك الفرصة كاملة لـ معتمد جمال

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

انتشار إنفلونزا الطيور تؤدي إلى وفاة 220 فلامنجو في الأرجنتين

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال

نجا بمعجزة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب فلسطيني

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ