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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو موظف.. اعرف عدد الإجازات الرسمية في يناير 2024

إجازة
إجازة

ينتظر الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص الإجازات والعطلات الرسمية من أجل الراحة وقضاء الوقت مع العائلة والخروج التنزه خاصة بعد أيام عمل طويلة.

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وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين، حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة 


وكانت آخر إجازة رسمية مدفوعة هى الأحد الماضي 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


ومن المقرر أن يحصل الموظفين فى القطاع الخاص و الحكومي علي إجازة رسمية مدفوعة الأجر  يوم الخميس 25 يناير، بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية حيث أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكل العاملين في الدولة.

الإجازات المتبقية في يناير 2024

ويحصل المواطنين علي 9 إجازة  ي يناير 2024 وهي عبارة عن عطلة أسبوعية توافق الجمعة والسبت  بالإضافة إلى عطلة عيد الميلاد المجيد وأيضا عيد الشرطة 25 يناير.

-يحصل المواطنين علي إجازة رسمية بمناسبة إجازة  يوم الجمعة 19 -1- 2024 - إجازة أسبوعية.

- السبت 20 -1- 2024 - إجازة أسبوعية.

- الخميس 25 -1- 2024 - إجازة عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.

- الجمعة 26 -1- 2024 - إجازة أسبوعية.

- السبت 27 -1- 2024 - إجازة أسبوعية.


ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

الإجازات الرسمية 2024 مصر

تأتي مواعيد إجازات 2024، وفقًا لتقويم 2024 كالآتي:

-  توافق إجازة شم النسيم، يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2024.

- ويحصل الموظفين علي إجازة عيد الفطر المبارك 24 أبريل 2024.

- كما تتضمن اجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

-وتشمل إجازات 2024  إجازة عيد العمال يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2024.

- كما تتضمن الاجازات الأحد 30 يونيو، إجازة ثورة 30 يونيو.

- وتشمل الإجازات فى 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك، الاثنين 3 يوليو 2024.

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- كما يحصل المواطنين علي إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024.

- إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.

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