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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متى تعود للعمل؟.. البنوك إجازة غدا الأحد 7 يناير 2024

صدى البلد

أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالجهاز المصرفي، غدا الأحد 7 يناير 2024؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له: إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن تزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد لتدبير احتياجات عملاء البنوك خلال فترة تعطل البنوك والتي ستبدأ مساء الخميس 4 يناير ولمدة 3 أيام متصلة تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.

أكدت المصادر أن القرار السابق، جاء؛ مراعاة لاستمرار كافة الخدمات البنكية ورفع كفاءتها خلال فترات العطلات الرسمية ضمانا لاستمرار الخدمات المقدمة للجمهور سواء التعاملات التي تجري إلكترونيا وعبر محافظ الموبايل و ماكينات الصراف الآلي داخل الفروع والسلاسل التجارية المختلفة.

كما قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الأحد 7 يناير؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت البورصة، في بيان، إن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الاثنين 8 يناير الجاري.

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