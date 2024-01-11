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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلغاء إجازة يوم السبت في مدارس المنوفية لهذا السبب

الغاء إجازة السبت
الغاء إجازة السبت خلال فترة الامتحانات بالمنوفية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قرارا بإلغاء إجازة السبت في جميع مدارس المحافظة.

وقامت المديرية بإرسال المنشور الي الإدارات التعليمية في جميع مراكز المحافظة لبدء تطبيقه بداية من الأسبوع المقبل.

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وجاء البيان “ أنه تقرر الغاء الإجازات يوم السبت بداية من السبت المقبل 12 يناير حيث سيكون يوم عمل رسمي لكافة العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لكافة المراحل وذلك لضمان جودة الأداء أثناء فترة امتحانات نصف العام الدراسي نهاية الفصل الدراسي الاول”.

 وتابع البيان “ أنه علي جميع مديري العموم في الإدارات التعليمية إخطار كافة العاملين بالمدارس حرصا علي انتظام الامتحانات والعملية التعليمية ”.

الإدارات التعليمية اجازة السبت إلغاء اجازة السبت الفصل الدراسي الأول امتحانات نصف العام الدراسي مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

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