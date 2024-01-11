إلغاء إجازة يوم السبت في مدارس المنوفية لهذا السبب

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قرارا بإلغاء إجازة السبت في جميع مدارس المحافظة.

وقامت المديرية بإرسال المنشور الي الإدارات التعليمية في جميع مراكز المحافظة لبدء تطبيقه بداية من الأسبوع المقبل.

وجاء البيان “ أنه تقرر الغاء الإجازات يوم السبت بداية من السبت المقبل 12 يناير حيث سيكون يوم عمل رسمي لكافة العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لكافة المراحل وذلك لضمان جودة الأداء أثناء فترة امتحانات نصف العام الدراسي نهاية الفصل الدراسي الاول”.

وتابع البيان “ أنه علي جميع مديري العموم في الإدارات التعليمية إخطار كافة العاملين بالمدارس حرصا علي انتظام الامتحانات والعملية التعليمية ”.