الإجازات الرسمية خلال عام 2024|كام يوم إجازة ؟

يبحث الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص فى مصر عن الإجازات و العطلات الرسمية خلال عام 2024 وإجازات شهر يناير وذلك من أجل تنظيم اوقاتهم والاستفادة منها .

ومن المقرر أن تكون الاجازات الرسمية في 2024 بمصر حوالي 121 يوم، بواقع 17 يوم عطلة رسمية ويضاف إليها 104 يوم من مجموع العطلات الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت”.

الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال العام الميلادي الجديد 2024:

عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين "الأحد 25 جمادى الأخرة

7 يناير 2024.

7 يناير 2024. ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة الخميس 13 رجب

25 يناير 2024 .

25 يناير 2024 . عيد تحرير طابا الثلاثاء 9 رمضان

19 مارس 2024 .

19 مارس 2024 . عيد الفطر المبارك الأربعاء غرة شوال

10 أبريل 2024 .

10 أبريل 2024 . عيد تحرير سيناء الخميس 16 شوال

25 أبريل 2024 .

25 أبريل 2024 . عيد العمال الأربعاء 22 شوال

1 مايو 2024 .

1 مايو 2024 . شم النسيم الإثنين 27 شوال

6 مايو 2024 .

6 مايو 2024 . وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات" السبت 9 ذو الحجة

15 يونيه 2024 .

15 يونيه 2024 . عيد الأضحى المبارك الأحد 10 ذو الحجة 16 يونيه 2024 .

عيد الجلاء 1956 الثلاثاء 12 ذو الحجة 18 يونيه 2024 .

ثورة 30 يونيه 2013 الأحد 24 ذو الحجة30 يونيه 2024 .

الإثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية الثلاثاء 23 يوليو .

عيد ثورة 23 يوليو 1952 الإثنين 16 سبتمبر .

المولد النبوي الشريف الأحد 6 أكتوبر.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)



حصل العاملون بالدولة بجمهورية مصر العربية على آخر إجازة رسمية مدفوعة الأحد الماضي 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ومن المقرر أن يحصل الموظفون فى القطاع الخاص و الحكومي علي إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 25 يناير، بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية حيث أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكل العاملين في الدولة.

يحصل المواطنون علي 9 إجازة في شهر يناير 2024 وهي عبارة عن عطلة أسبوعية توافق الجمعة والسبت بالإضافة إلى عطلة عيد الميلاد المجيد وأيضا عيد الشرطة 25 يناير.

-يحصل المواطنون علي إجازة رسمية بمناسبة إجازة يوم الجمعة 19 -1- 2024 - إجازة أسبوعية.

- السبت 20 -1- 2024 - إجازة أسبوعية.

- الخميس 25 -1- 2024 - إجازة عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.

- الجمعة 26 -1- 2024 - إجازة أسبوعية.

- السبت 27 -1- 2024 - إجازة أسبوعية.



ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

عدد الإجازات فى عام 2024

ومن المقرر أن تكون الاجازات الرسمية في 2024 بمصر حوالي 121 يوم، بواقع 17 يوم عطلة رسمية ويضاف إليها 104 يوم من مجموع العطلات الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت ”حيث يبحث المواطنين عن الإجازات وذلك للتخطيط فى الاستفادة منها وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء والترتيب للخروج والسفر .