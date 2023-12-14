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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

4 أشهر راحة.. اعرف الإجازات والعطلات الرسمية للعام الجديد 2024

اجازات 2024
اجازات 2024

اجازات 2024.. يبحث الكثير من المواطنين خاصة الموظفين والطلاب حاليا عن العطلات الرسمية للعام الجديد، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الجاري 2023، الذي اقترب من نهايته.

وتصدر وسم اجازات عام 2024 محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتطلع العديد من المصريين إلى معرفة الإجازات والمناسبات الرسمية خلال العام الجديد.

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اجازات عام 2024

يشمل جدول اجازات عام 2024 عددًا من الأيام المميزة والمناسبات الدينية التي يمكن للقطاعين العام والخاص الاستمتاع بها، وكذا طلاب المدارس والجامعات.

وتصل إجازات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) إلى 104 يوم، بالإضافة إلى 17 يوم إجازة رسمية، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية طوال العام 121 يومًا، أي 4 أشهر من العام.

ما اجازات 2024؟

إجازات شهر يناير

ـ تبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد والموافق الأحد الموافق 7 يناير 2024

ـ إجازة يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 عيد الشرطة المصرية.

إجازات شهر أبريل 2024

ـ تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، وهي إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ إجازة عيد تحرير سيناء وتكون يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

إجازات شهر مايو 2024

ـ إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

ـ إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024

إجازات شهر يونيو 2024

ـ إجازة عيد الأضحى المبارك، وتبدأ من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024.

ـ إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازات شهر يوليو 2024

ـ إجازة رأس السنة الهجرية وتكون يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

ـ إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024.

ـ إجازة ثورة 23 يوليو وتكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازات شهر أكتوبر 2024

ـ إجازة 6 أكتوبر وتكون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024

ترحيل الإجازات الرسمية

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في قرار سابق، تأجيل جميع الإجازات الرسمية التي تحل بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لكن يتم اتخاذ القرار رسميا من قبل الحكومة مع حلول موعد الإجازة.

ومنذ إصدار مجلس الوزراء ذلك القرار عام 2020، تم ترحيل غالبية الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، ولكن يتم استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد من هذا القرار فتمنح إجازتها في وقتها.

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