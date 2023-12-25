بالتواريخ| العطلات الرسمية خلال العام الجديد.. 121 يوما إجازة تنتظر المصريين في 2024

إجازات 2024.. قبل بداية العام الجديد 2024، يتساءل الجميع عن إجازات 2024 وما هي أول عطلة مستحقة لهم في العام الجديد، كما يتساءلون عن العطلات الرسمية في عام 2024.

وتأتي تلك التساؤلات، لمعرفة الاجازات والعطلات الرسمية في القطاع الحكومي والخاص، حيث أنه الوقت المفضل والمحبب للجميع للقضاء العطلة مع العائلة والأصدقاء، أو السفر والتنزه وغيره من الطرق المختلفة للاستمتاع بالاجازات والعطلات الرسمية.

إجازات عام 2024

ومن المقرر أن تكون الاجازات الرسمية في 2024 بمصر حوالي 121 يوم، بواقع 17 يوم عطلة رسمية ويضاف إليها 104 يوم من مجموع العطلات الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت”.

ومن المقرر أن يبدأ العام الجديد 2024، بإجازات شهر يناير، والتي تشمل إجازة عيد الميلاد المجيد والذي يوافق يوم الأحد 7 من يناير 2024، وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة والتي توافق يوم الخميس 25 من يناير 2024.