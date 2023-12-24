باستثناء العطلات.. كم يوما يحصل عليه الموظفون ضمن الإجازات الرسمية في 2024

يبدأ العام الجديد وتطرح معه التساؤلات من جانب الموظفين حول الإجازات الرسمية بالعام الجديد 2024، والتي يحصلون عليها بخلاف العطلات التي يتم منحها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وعمال القطاع العام والقطاع الخاص، بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، والتي تنظمها قرارات رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزير العمل، حيث تحدد تلك القرارات ومواعيد ومدة تلك العطلات.

إلى جانب تلك العطلات الرسمية 2024 التي يحصل عليها الموظفون، هناك الإجازات الرسمية بالعام الجديد 2024، التي تمنح هي الأخرى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والهيئات التابعة لها، وكذلك القطاع الخاص، وهي تمنح بموجب قانوني الخدمة المدنية والعمل والقوانين المنظمة لذلك وفقًا للجهة المنتسب إليها العامل.

بخلاف العطلات.. الإجازات الرسمية 2024

وبخلاف العطلات الرسمية بالعام الجديد 2024، الخاصة بالأعياد والمناسبات، يحصل الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص، على الإجازات الرسمية 2024، والتي نصت عليها القوانين الصادرة في هذا الصدد، والتي منحت لهم الحق في الحصول على إجازات لا تستقطع أجرها من المرتب الذي يتقاضاه الموظف، في إطار الحقوق التي يمنحها القانون للموظفين والعمال.

وتتفاوت عدد أيام الإجازات الرسمية بالعام الجديد 2024، وفقًا لمجموعة من الاعتبارات التي حددها القانون، والتي تدور حول مدة شغل الوظيفة نفسها، إذا أن الموظف القديم تختلف إجازاته السنوية عن الموظف المعين حديثًا، إضافة إلى حالة الموظف نفسها، هل هو شخص سليم، أم من ذوي الهمم الذين منحهم القانون أفضلية فيما يخص الإجازات الرسمي، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؟.

ما هي الإجازات الرسمية 2024 للموظفين؟

في التقرير التالي، وفي ظل تساؤلات مطروحة حول ما هي الإجازات الرسمية بالعام الجديد 2024 للموظفين، سواء في القطاع الحكومي او العام أو القطاع الخاص، نستعرض تفصيلًا الإجازات التي تمنح للموظفين بخلاف العطلات الرسمية الخاصة بالأعياد والمناسبات أو حتى العطلات الأسبوعية، وعدد تلك الإجازات التي تمنح للموظفين وشروط الحصول عليها، ومتى يمكن أن ترفض؟.

ويصل عدد أيام الإجازات الرسمية بالعام الجديد 2024 للموظفين، إلى 45 يومًا، وهي أقصى عدد أيام ضمن الإجازات السنوية التي يصل إليها أي موظف، ولا تزيد عن ذلك مطلقًا.

الإجازات السنوية 2023

عدد أيام الإجازات السنوية بالعام الجديد 2024 يصل إلى كما أشرنا إلى 45 يومًا، لكنه يبدأ مع الموظف من 15 يومًا فقط وذلك بعد قضاءه في الوظيفة أو الخدمة سنة أشهر، قبل أن تزداد 6 أيام لتصيح 21 يومًا بعدما يقضي في الوظيفة سنة "12 شهرًا"، ثم تظل عدد الأيام ثابتة عند 21 يومًا حتى يقضي في الوظيفة 10 سنوات، وعندها يحصل الموظف على 30 يومًا ضمن الإجازات الرسمية السنوية.

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أما عن أقصى عدد يحصل عليه الموظف وهو 45 يومًا ضمن الإجازات الرسمية السنوية، فهي تكون في حالتين فقط، الأولى عندما يتخطى الموظف في الوظيفة سن الـ 50 عامًا، ففي هذه الحالة يحصل الموظف على 45 يومًا، الحالة الثانية هي لذوي الهمم، وهم يحصلون عليها سنويًا منذ بداية التعيين دون أن النظر لتاريخ التعيين وعدد السنوات التي قضاها في الوظيفة.

ومن مجمل تلك الإجازات الرسمية 2024، يمكن لجهة العمل أن ترفض 20% من إجمالي عدد الإجازات الرسمية، ولكن لا يجب أن يتخطى الرفض تلك النسبة.

عطلات الأعياد والمناسبات 2024

أما فيما يخص عطلات الأعياد والمناسبات 2024، فهي تصل في مجموعها إلى نحو 18 يومًا، تبدأ من 7 يناير "إجازة رأس السنة الميلادية".. و25 يناير "إجازة أعياد الشرطة وثورة يناير، و من 10 إلى 12 أبريل إجازة متوقع "عيد الفطر"، يعقبها إجازة 25 أبريل "عيد تحرير سيناء"، ثم بعدا مباشرة إجازة عيد العمال في 1 مايو.

فيما يخص النصف الثاني من العام، فتكون العطلات الدينية والمناسبات بداية من 6 مايو، حيث "عيد شم النسيم، ومن 17 إلى 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك، يعقبها في نفس الشهر إجازة 30 يونيو، ثم عيد رأس السنة الهجرية في شهر يوليو وبالتحديد في يوم 8.

وبهاذ يكون متبقي 3 أيام فقط عطلات رسمية، تشمل إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف، وتكون في يوم 16 يوليو، وبعدها بأيام بسيطة إجازة ثورة 23 يوليو 1952، وآخر الإجازات هي إجازة 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973.