اسمه عبدالفتاح السيسي .. فلسطينية تضع مولودها بمجمع السويس للتأمين الصحي

القضية الفلسطينية كانت وستظل محور اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية التي كان لها عظيم الجهد خلال الفترة السابقة في تخفيف حدة الحصار الذي فرضه الاحتلال علي الأشقاء في غزة .

دور الدولة المصرية كان علي كافة المحاور السياسية والاجتماعية والإنسانية وتمثل ذلك من خلال عدد من الآليات أبرزها استقبال بعض المصابين من الأشقاء في غزة للعلاج بمستشفيات جمهورية مصر العربية التي كانت وستظل ذرعها مفتوح لاشقائها .

قصة مولود فلسطيني داخل مجمع التأمين الصحي بالسويس.

وفي إطار دور مصر نحو اشقائها استقبل مجمع السويس للتأمين الصحي المواطنة الفلسطينية غادة منار رمضان الغلبان تحمل رقم الهوية : ٨٠٣٤٧٠٣٥٠ ، تاريخ الميلاد : ٢٨ /١ / ١٩٩٢.

عبد الفتاح السيسي



ودخلت المريضه لمجمع السويس الطبي بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٤ كمرافق للمريضة شمس نبيل محمد الالبان جاءتها الالام الولاده بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٤ وتم حجزها بقسم النسا ووضعت طفلها مساء يوم الاربعاء وصرحت الام بانها ستسمي ابنها عبد الفتاح السيسي لما قدمته لها جمهوريه مصر العربيه من خدمة لها واستضافه على افضل مستوي و خاصةً الخدمة الطبية الممتازة التى تلقتها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية

و العناية الفائقة التى شهدتها تقدم للفلسطينيين و المصريين على حد سواء.

وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أكد على استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين ضمن خطة الدولة، وأشار إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أجرت ما يقرب من 32% من العمليات الكبرى التي أجريت للجرحى الفلسطينين منذ بداية استقبالهم من خلال معبر رفح البري، وبنسبة نجاح للعمليات 100%.