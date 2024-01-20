عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اسمه عبدالفتاح السيسي .. فلسطينية تضع مولودها بمجمع السويس للتأمين الصحي

القضية الفلسطينية كانت وستظل محور اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية التي كان لها عظيم الجهد خلال الفترة السابقة في تخفيف حدة الحصار الذي فرضه الاحتلال علي الأشقاء في غزة .

دور الدولة المصرية كان علي كافة المحاور السياسية والاجتماعية  والإنسانية وتمثل ذلك من خلال عدد من الآليات أبرزها استقبال بعض المصابين من الأشقاء في غزة للعلاج بمستشفيات جمهورية مصر العربية التي كانت وستظل ذرعها مفتوح لاشقائها .

  قصة مولود فلسطيني داخل مجمع التأمين الصحي بالسويس. 

وفي إطار دور مصر نحو اشقائها  استقبل مجمع السويس للتأمين الصحي المواطنة الفلسطينية غادة منار رمضان الغلبان  تحمل رقم الهوية : ٨٠٣٤٧٠٣٥٠ ، تاريخ الميلاد : ٢٨ /١ / ١٩٩٢.

عبد الفتاح السيسي


ودخلت المريضه لمجمع السويس الطبي بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٤  كمرافق للمريضة شمس نبيل محمد الالبان  جاءتها الالام الولاده بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٤ وتم حجزها بقسم النسا ووضعت طفلها مساء يوم الاربعاء وصرحت الام بانها ستسمي ابنها عبد الفتاح السيسي  لما قدمته لها جمهوريه مصر العربيه من خدمة لها واستضافه على افضل مستوي  و خاصةً الخدمة الطبية الممتازة التى تلقتها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية 
و العناية الفائقة التى شهدتها تقدم للفلسطينيين و المصريين على حد سواء.

 

وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أكد على استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين ضمن خطة الدولة، وأشار إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أجرت ما يقرب من 32% من العمليات الكبرى التي أجريت للجرحى الفلسطينين منذ بداية استقبالهم من خلال معبر رفح البري، وبنسبة نجاح للعمليات 100%.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

ترشيحاتنا

مدبولي يؤكد أهمية العنصر البشري وكفاءته في إدارة مركز السيطرة الوطنية

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يقدم أي تنازلات ويحافظ على مصر واستقرارها|فيديو

الحكومة: الدولة حريصة على مواجهة التحديات رغم الضغوطات

4 أمور تفعلها الملائكة مع الإنسان عند الاحتضار.. أسرار البرزخ

مدبولي يؤكد أهمية الصروح الثقافية في رعاية طاقات النشء وتنمية إبداعاتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ