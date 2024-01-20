منزوعة السلاح.. تفاصيل جديدة بشأن مباحثات بايدن ونتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن رفضه إقامة دولة فلسطينية لا يعني استبعاد هذا الاحتمال.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر قوله إن نتنياهو أوضح لبايدن في المكالمة الهاتفية بينهما الجمعة، أن التعليقات العامة التي أدلى بها في اليوم السابق – والتي بدا فيها رافضًا لفكرة إنشاء دولة فلسطينية – لم يكن المقصود منها منع هذه النتيجة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المصدر أن بايدن ونتنياهو ناقشا السمات المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستحتاج في النهاية إلى التفاوض بشأنها، واصفًا المحادثة بين الجانبين بأنها “جادة” و”مفصلة”.

ولفت إلى أن مسؤولي إدارة بايدن انخرطوا مؤخرًا في مناقشات حول دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل، وهي فكرة يجدها الرئيس “مثيرة للاهتمام”.

وبعد ساعات من انتهاء المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، أشار بايدن إلى هذا الاحتمال عندما تحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قائلا إنه يعتقد أن “هناك عددا من أنواع حلول الدولتين”.

ولفت بايدن “هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة … ليس لديها جيشها الخاص".

ولم يكن واضحًا بالضبط كيف سيحقق ذلك، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

لكنه قال بايدن للصحفيين: “سأخبركم عندما أجعله يوافق”.

ولا يزال بايدن ونتنياهو على خلاف علني بشأن السؤال الأساسي المتمثل فيما سيحدث لغزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.