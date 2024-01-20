نتنياهو يراوغ بايدن حول دولة فلسطينية .. يوافق ثم يخرج منفردا ويرفض

قالت شبكة سي إن إن عن مصدر مطلع قوله ان مسؤولو إدارة بايدن أجروا مؤخرا مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية محتملة منزوعة السلاح.

نقلت سي إن إن عن مصدر مطلع قوله بان بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعد فكرة مثيرة للاهتمام

لكن بعدما قال بايدن بموافقة نتنياهو على ذلك عادت سي إن إن وفقا لمصدرها وقالت ان نتنياهو رفض ذلك وأخرج تصريحات منافية.

وعاد نتنياهو بعد ذلك و أوضح لبايدن أنه لم يقصد في تصريحاته الأخيرة منع إمكانية قيام دولة فلسطينية بأي شكل.

وقالت الشبكة ان بايدن ونتنياهو ناقشا الصفات المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية التي يجب التفاوض بشأنها.