القباج تشارك في لقاء صندوق النقد الدولي| التضامن في أسبوع.. إنفوجراف وفيديو

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 12 يناير إلى 18 يناير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 12 يناير

- الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية تشارك في المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للاجئين في مصر دراسة الجدوى والتكلفة

- وحدات التضامن بالجامعات تكثف نشاطها ضمن مبادرة بالتضامن نبني الوطن في إطار أنشطة التمكين الاقتصادي لطلاب الجامعات

السبت 13 يناير

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بإعلان نتائج مسابقة مصر 2023 لأفضل صورة صحفية والقباج تطلق مسابقة لقضايا التضامن الاجتماعي من خلال مبادرة "صورة وكلمة" بالشراكة مع شعبة المصورين الصحفيين لتبني قضايا الوزارة في محافظات الجمهورية

- بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة جديدة بعائد 20% سنويًا لمدة 3 سنوات ودورية صرف شهريًا.. والمدخرات تزيد يوميًا مع حساب «يوم بيوم»

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن بدء التشغيل التجريبي لمراكز العزيمة الجديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظتي الشرقية ودمياط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيدًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة

- الهلال الأحمر المصري يستقبل وفداً من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والذي ضم رؤساء وممثلين من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد يتفقد معبر رفح البري وجهود إدخال المساعدات ويزور مركز الخدمات اللوجستية بمدينة العريش

الأحد 14 يناير :

- القباج تشارك وزارة المالية والبنك المركزي المصري في لقاء صندوق النقد الدولي لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية

- التضامن الاجتماعي تطلق أحدث مبادرات مشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع برنامج "أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمرحلة الأولى تستهدف تنفيذ ٢٥٠ تدريبًا على مستوى 4 محافظات

- برئاسة المستشار محمد عمر القماري.. لجنة صندوق قادرون باختلاف تعقد اجتماعها.. واللجنة تستكمل مناقشة لوائح الصندوق المالية والإدارية والنظام الأساسي والمشتريات والموارد البشرية

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم حلقة نقاشية حول "الجرائم البارزة في المجتمع المصري" واللقاء يهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات متعمقة حول الجرائم البارزة بالمجتمع، ودور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين الرأي العام نحوها والتداعيات النفسية والمجتمعية المترتبة عليها

الإثنين 15 يناير

- القباج تترأس اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون الطفل.. وتؤكد أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الأطروحات التي من شأنها تعزيز حقوق الطفل وحمايته

- القباج تشهد اجتماعا موسعا مع عدد من رجال الأعمال المستثمرين لبحث سبل تنمية موارد الوزارة لصالح القضايا الاجتماعية



- التضامن الاجتماعي تعلن استمرار تلقي طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 حتى الخميس 18 يناير 2024 وبدء عمليات فحص الطلبات المقدمة فور غلق باب التقديم ووفق الضوابط والمعايير المقررة وفي إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص

- التضامن الاجتماعي تشارك وزارة البيئة في الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمي في مرحلته السابعة بحضور وزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية.. والقباج: معنيون بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا تنمية الأسر اجتماعيًا وصحيًا وثقافيًا، والأسر الأفقر والنساء هم الأكثر تأثراً بآثار تغير المناخ

الثلاثاء 16 يناير:

- تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة الحماية لأهالي المناطق الحدودية.. التضامن الاجتماعي تطلق أكبر القوافل التنموية لأهالي حلايب وشلاتين بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف وتقديم 10 آلاف كرتونة غذائية 4.5 مليون جنيه دعماً نقديًا للأسر الأولى بالرعاية وخدمات طبية للأهالي في عدد من التخصصات

- وزيرا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان يفتتحان مركز علاج "طيف التوحد" بمستشفى العباسية للصحة النفسية.. والقباج و عبدالغفار يتفقدان تطوير قسم 18 للسيدات المُسنات بمستشفى العباسية للصحة النفسية

- ويتفقدان مركز إمبابة لعلاج الإدمان تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.. ويتابعان التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية والحجز الداخلي للمرضى

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالإسماعيلية يعقد ندوة "جهود الدولة في تنمية الأسرة ومكافحة الزيادة السكانية" واللقاء يستعرض مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على المجتمع

الأربعاء 17 يناير:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.. والجانبان يناقشان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود الهلال الأحمر المصري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية



- حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار والأصول ممثلا للوزارة بأولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030.. ويؤكد اهتمام الوثيقة بتوزيع التنمية العادلة بين محافظات الجمهورية

- استمرارا للجهود المصرية منذ بداية الأزمة في غزة.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تتسلم 25 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية ودخول 46 شاحنة تجارية عبر معبر رفح و102 شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم

الخميس 18 يناير

- القباج تلتقي سلوى العنزي مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية واللقاء يناقش تنظيم وحوكمة تمويل الدعم الكويتي لمنظمات المجتمع المدني في مصر وتعزيز التواصل بين الصندوق والوزارة

- القباج وحجازي يشهدان انطلاق فعاليات الحوار المجتمعى حول مسودة استراتيجية التربية الإيجابية باستهداف التوصل إلى توافق حول المحاور الرئيسية ووضع خارطة طريق لإطلاق الاستراتيجية

- وزيرا التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزوران الجمعية الجغرافية المصرية للمساهمة في إعادة تجديدها وبحث استعدادات عقد المؤتمر الجغرافي الدولي في عام ٢٠٢٥

- بعد الانتهاء من تدريب 4000 شاب وفتاة.. وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الملتقى التوظيفي الأول لخريجي برنامج طفرة للتدريب المهني والقباج تقول: نعمل على توفير حزمة من أنشطة التمكين الاقتصادي للمساهمة في تحسين سبل العيش للعمالة غير المنتظمة وبصفة خاصة سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات

- الهلال الأحمر المصري يجهز مع نظيره الفلسطيني المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة والعمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمقيمين بالمخيمات

- وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك المركزي تنظم برنامج للتوعية المالية لإدارة مشروع صغير باستهداف تدريب ورفع مهارات صغار صناع الحرف اليدوية في إطار تعزيز ونشر الثقافة المالية وإطلاق برنامج حرفي

- حملة هنوصلك بالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري تنفذ 941 حملة على مستوى 23 محافظة بمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل استهدفت 761 قرية

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