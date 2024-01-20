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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: التحقيق مع رؤساء الأقسام المتغيبين عن العمل بمستشفى بني سويف التخصصي

صدى البلد

تفقد مسئولو وزارة الصحة والسكان، مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، ضمن زيارتهم الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات “القاهرة، الجيزة، بني سويف”؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مسئولي وزارة الصحة والسكان، تفقدوا جهاز الأشعة المقطعية المتنقلة؛ لتقديم الخدمة البديلة، نظرًا لتعطل الجهاز المتواجد داخل المستشفى عن العمل.

وأوضح «عبدالغفار» أن مسئولي وزارة الصحة والسكان، انتقدوا تواجد عدد كبير من أطباء المستشفى غير مرتدين للزي الرسمي للعمل «البالطو»، مؤكدًا لهم أن الزي هو الواجهة الأولى التي يتعرف من خلالها المريض على الفريق الطبي بالمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن مسئولي وزارة الصحة والسكان وجهوا بالتحقيق في تغيب عدد من رؤساء الأقسام، وعدم وجود جدول معلن لعمل الفرق الطبية.

كما راجع مسئولي وزارة الصحة والسكان  مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ومدى كفاءة عمل الأجهزة بالمستشفى، والتي تؤدي أعطالها المتكررة، إلى التأثير على الخدمة المقدمة للمرضى.

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