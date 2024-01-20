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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يتابع سير العمل في 18 مشروعًا تنمويًا في أسوان

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر"، في ختام جولته الموسعة بمحافظة أسوان، التي استغرقت 11 ساعة تفقد خلالها 18 موقعا من مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء المحافظة.

ممشى أهل مصر

واستمع مدبولي - خلال جولته التفقدية - إلى شرح من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي أوضح أن المشروع يستهدف تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم على 3 مستويات، بمزيج من الطرازين الفرعوني والنوبي، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان، وجذب الحركة السياحية إلى هذا المقصد البديع.

وخلال تفقد مدبولي، أشار استشاري المشروع إلى أنه تم الانتهاء من المستوى الأول من الممشى بطول 4 كم، فيما يتم العمل بالمستويين الثاني والثالث، واللذين يضمان 56 محلاً، وكافتيريا، وبازارا، ومطعما سياحيا على أعلى مستوى، مدعمين بمنظومة حريق كاملة، ومصاعد كهربائية، وخدمات متنوعة، كما تم تركيب أعمدة إنارة ديكورية، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانه باللون الذهبي، كما تم تركيب وتلميع الهوية البصرية لحُليات الرخام للجرانيت أسفل السور، وتركيب الإكسسوارات الكهربائية للبرجولات، وتوفير أماكن دخول وخروج منفذة لذوى الهمم تيسر زيارتهم لهذا الموقع المميز.

وقال المحافظ إن هذا المشروع تم تنفيذه خارج الخطة الاستثمارية للمحافظة اعتماداً على الصناديق وعائدات المحافظة، إلى جانب عدة مشروعات أخرى تتضمن مشروع سويقات الأحمدية المنفذ من عائدات المحافظة من المحاجر، ومشروع تغطية مصرف السيل ضمن خطة وزارة الري، ومشروع سوان وان ويضم محالا تجارية وإدارية وكافتيريات، ومكتبة مصر العامة من خطة صندوق المكتبات، ومجمع الحصايا التعليمي والأحمدية من صندوق تمويل المشروعات التعليمية، إلى جانب تنفيذ 2 عمارة سكنية للإيواء العاجل بالأعقاب من صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

وفي سياق متصل، لفت محافظة أسوان إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ عدة مشروعات أخرى ضمن الخطة الاستثمارية لها، تتضمن تطوير كورنيش النيل، وتطوير السوق السياحية، وتطوير قرية فارس، وإنشاء سويقات بمنطقة السيل الجديد، وتطوير عبارة فارس وتحويلها لفندق عائم، وإنشاء مبنى التحول الرقمي، وتطوير موقف شاحنات أبو سمبل، واستكمال تغطية ترعة دراو، وتطوير ميدان المحطة وإنشاء مولات تجارية، وتطوير الحدائق بالمحافظة ومنها حديقة المحمودية وحديقة الورد.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - في ختام الزيارة - بأعمال التطوير التي تمت بالكورنيش، موجها بضرورة الحفاظ على ما تحقق وفق خطة صيانة محكمة.

مدبولى 18 موقعا أسوان المشروعات التنموية رئيس مجلس الوزراء ممشى أهل مصر

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