اخبار مصر 24 ساعة| إحباط تهريب مواد مخدرة على الحدود الشمالية الشرقية

اخبار مصر .. تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالى 300 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفه الأنواع على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مقتل 3 مهربين.. المتحدث العسكري:إحباط تهريب مواد مخدرة على خط الحدود الدولية في الاتجاه الشرقي

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة؛ أنه تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالى 300 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفه الأنواع على الإتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

أشعل هجوم النواب على وزير التموين علي المصيلحي، الجدل حول تعديل وزاري مرتقب يطال الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل نحو شهرين ونصف الشهر من بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه في ديسمبر الماضي لـ 6 سنوات تنتهي في 2030.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

علاوات ورفع مرتبات.. هدايا الصحة للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 469 لسنة ٢٠٢٣ لوزير الصحة والسكان والذي جاء نصه:

لقاء رسمي مع رجال أعمال بـ مالطا لبحث الاستثمار في مصر بمجال الهيدروجين الأخضر

وقع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وميريام دالي، وزيرة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين وذلك في فاليتا بمقر وزارة البيئة والطاقة بمالطا.

مطار العريش يستقبل 5 طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولي صباح اليوم، الخميس، 5 طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لصالح أهالي قطاع غزة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزارة العمل: ندوة للتوعية بأهمية المساواة بين الجنسين بشركة قطاع خاص بالبحيرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة توعية فى مجال المسواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادى للمرأة ، فى مقر شركة سارة تكس بكفر الدوار ، شارك فيها 32 من العاملين بالشركة ، حيث تناولت الندوة عده موضوعات حول أهداف وحده المساواة والتمكين الأقتصادي للمرآة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة التابعة للمديرية ، وحقها فى الترقي ، ومناهضة العنف والتحرش ضد آلمرأة ، والقرارات الوزارية المنظمه لتشغيل النساء ، وتأمين بيئه العمل ، والتعريف بأنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها .

الصحة: مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية

أكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية إقامة المزيد من الشراكات وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق التقدم والابتكار في منظومتي التشخيص والعلاج في مجالات سرطان الثدي وأمراض النساء والامراض المناعية، بما يضمن خلق مستقبل خالِ من السرطان والأمراض المناعية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لتنفيذ كافة المهام| رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات المدفعية بالمنطقة المركزية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

تعرف على تكنولوجيات الجيل الخامس بعد اعتماد المصرية للاتصالات لها في شبكاتها

في خطوة مهمة انضمت المصرية للاتصالات إلى قافلة الشركات العالمية التي اعتمدت تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في شبكاتها وهو ما أعلنه اليوم المهندس محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات خلال مؤتمر صحفى

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ب"جرانت شابس" وزير الدفاع البريطانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وظائف وزارة النقل 2024.. 101 وظيفة شاغرة في هيئة الأنفاق

وظائف وزارة النقل 2024… أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لـ تعيين عدد 96 شخصًا في وظيفة مهندس، كما تشمل التخصصات المطلوبة 5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

سامح عاشور يعلن استعداده للترشح على مقعد النقيب في انتخابات المحامين

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق، نيته للترشح على مقعد نقيب المحامين فى الانتخابات المقرر لها ٩ مارس المقبل.

البنك الأهلي يخفض حد السحب بالخارج على بطاقاته الائتمانية

خفض البنك الأهلي المصري حد السحب بالخارج على بطاقاته الائتمانية ليبدأ من 1500 جنيه بدلا من 2500 جنيه.

وزير النقل: إنشاء خط سكة حديد "بئر العبد - طابا" بتكلفة 28 مليار جنيه

قال وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، إنّ الدولة المصرية تعمل بخطة مبنية على احتياجاتها بها 105 ملايين مواطن يريدون الحصول على كل الخدمات وفرص العمل، وذلك منذ عام 2014.

متحدث الري لصدى البلد: 4 بروتوكولات تعاون للاستفادة من أملاك الوزارة

قامت وزارة الموارد المائية والري، بتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام ٢٠٥٠ تماشياً مع خطة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

الخميس .. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والحكومي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.