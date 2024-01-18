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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار العريش يستقبل 5 طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات لصالح غزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي صباح اليوم، الخميس، 5 طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في مطار العريش - فى تصريح صحفي اليوم، الخميس - إن الطائرة الأولى قادمة من الأردن وحملت على متنها 8 أطنان من الخيام والمساعدات الإنسانية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والطائرة الثانية من قطر وحملت على متنها 30 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، والطائرة الثالثة من روسيا وحملت على متنها 30 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، والطائرة الرابعة من الإمارات وحملت على متنها 20 طنا من المستلزمات والأدوات الطبية الخاصة بالمستشفى الميداني الإماراتي في غزة، والطائرة الخامسة من الكويت وتحمل على متنها 20 طنا من المواد الإغاثية.


وأضاف المصدر أنه جرى تفريغ شحنات الطائرات تمهيدًا لنقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، لإيصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني عبر بوابة ميناء رفح البري.

يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 498 طائرة، من بينها 406 طائرات حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 92 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.
 

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