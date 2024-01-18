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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتنفيذ كافة المهام| رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات المدفعية بالمنطقة المركزية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها لدعم قدرتها لتكون فى أعلى درجات الإستعداد القتالى ، أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  والإنتاج الحربى للقوات المشاركة فى التفتيش، كما ناقش عددًا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، مشيدًا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

حضر إجراءات تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.

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