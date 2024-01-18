سامح عاشور يعلن استعداده للترشح على مقعد النقيب في انتخابات المحامين

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق، نيته للترشح على مقعد نقيب المحامين فى الانتخابات المقرر لها ٩ مارس المقبل.



وقال سامح عاشور انه قدم استقالته لمجلس الشيوخ لتقديم أوراقه على مقعد نقيب المحامين فى الانتخابات المقرر لها 9 مارس 2024.

وكان قد علق النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، على قرار المجلس بقول استقالته من الشيوخ، عزيز عليا أن أغادر هذه الصحبة والمؤسسة الوطنية مجلس الشيوخ، في هذه الجمهورية الجديدة، موضحا خلال الجلسة لكن عزائي أنني انتقل من غرفة نيابية وطنية إلى غرفة نيابية وطنية أخرى وهي نقابة المحامين، فنقابة المحامين هي موطني التي اعتز بها، خاصة يرى معي بعض الزملاء أهمية التضافر جميعًا لرفع شأن النقابة ودورها في الجمهورية الجديدة.

قررت النقابة العامة للمحامين، فتح باب الترشح على انتخابات ٢٠٢٤ السبت 27 يناير حتى الأربعاء 31 يناير وإجراء الانتخابات يوم السبت 9 مارس والإعادة 23 مارس، وتجرى انتخابات نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل على كل مراحل الانتخابات.

