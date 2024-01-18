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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع مع نظيره البريطاني

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ب"جرانت شابس" وزير الدفاع البريطانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائى والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وزير الدفاع

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات ، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وزير الدفاع البريطاني

فيما أشاد وزير الدفاع البريطانى بالدور المصرى الفاعل فى محيطها الإقليمى خاصة مع إستمرار الأزمة الراهنة فى قطاع غزة وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار الإقليمى والدولى .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددٌ من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى بالقاهرة .

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وزير الدفاع وزير الدفاع البريطاني الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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