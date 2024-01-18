عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

صدى البلد

وقع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وميريام دالي، وزيرة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين وذلك في فاليتا بمقر وزارة البيئة والطاقة بمالطا. 

وحضر مراسم التوقيع، السفير خالد انيس، سفير مصر لدى مالطا، وذلك خلال زيارة وزير الكهرباء على رأس وفد إلى فاليتا عاصمة مالطا؛ لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرباء.

وتتضمنت مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي من بينها مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة، والاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، دعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها.

كما سيتم تبادل الزيارات الفنية بين خبراء الطرفين، وتنظيم برامج تدريبية وتبادل المعلومات بين الجهات بما في ذلك في مجال البرامج التعليمية، التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالاتفاق المتبادل، الربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، فضلاً عن زيادة تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات توليد الكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الإمداد.

وأوضح “شاكر”، أن التعاون مع مالطا يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى إمكانية أن يساعد هذا التعاون البلدان المعنية في حلولها الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة، على أهمية دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، معربة عن رغبة بلادها في زيادة حجم التعاون على أرض مصر من خلال التعاون مع قطاع الكهرباء، مؤكدةً على اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.

ونوه  الوزيران، بأهمية مذكرة التفاهم في استكشاف الإمكانات بكلا البلدين في أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وتعزيز البحث والابتكار في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات وتدابير كفاءة الطاقة".

وتم خلال الزيارة لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بوفد من رجال الاعمال من مالطا لبحث مجالات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار للشركات المصرية في مالطا .

وضم الوفد المرافق للوزير  المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور احمد مهينة وكيل اول وزارة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولى بالوزارة.

IMG-20240118-WA0009
IMG-20240118-WA0009
IMG-20240118-WA0010
IMG-20240118-WA0010
IMG-20240118-WA0012
IMG-20240118-WA0012
IMG-20240118-WA0011
IMG-20240118-WA0011
IMG-20240118-WA0015
IMG-20240118-WA0015
IMG-20240118-WA0016
IMG-20240118-WA0016
IMG-20240118-WA0013
IMG-20240118-WA0013
IMG-20240118-WA0014
IMG-20240118-WA0014
IMG-20240118-WA0017
IMG-20240118-WA0017
IMG-20240118-WA0006
IMG-20240118-WA0006
IMG-20240118-WA0007
IMG-20240118-WA0007
IMG-20240118-WA0008
IMG-20240118-WA0008
IMG-20240118-WA0005
IMG-20240118-WA0005
IMG-20240118-WA0004
IMG-20240118-WA0004

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

ترشيحاتنا

تركيا: سنواصل القيام بدورنا للحد من التوتر بين باكستان وإيران

مخدرات بـ2.3 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف بالمحافظات

تحرك عاجل لحل مشكلة طريق الصعيد الحر

إثيوبيا ترفض بيان الجامعة العربية بشأن الاتفاقية المبرمة مع الصومال

تفشي الملاريا| ضربة موجعة للمنتخب المالي قبل مواجهة تونس المرتقبة

ضغط أمريكي على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ