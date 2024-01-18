مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

وقع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وميريام دالي، وزيرة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين وذلك في فاليتا بمقر وزارة البيئة والطاقة بمالطا.

وحضر مراسم التوقيع، السفير خالد انيس، سفير مصر لدى مالطا، وذلك خلال زيارة وزير الكهرباء على رأس وفد إلى فاليتا عاصمة مالطا؛ لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرباء.

وتتضمنت مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي من بينها مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة، والاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، دعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها.

كما سيتم تبادل الزيارات الفنية بين خبراء الطرفين، وتنظيم برامج تدريبية وتبادل المعلومات بين الجهات بما في ذلك في مجال البرامج التعليمية، التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالاتفاق المتبادل، الربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، فضلاً عن زيادة تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات توليد الكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الإمداد.

وأوضح “شاكر”، أن التعاون مع مالطا يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى إمكانية أن يساعد هذا التعاون البلدان المعنية في حلولها الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة، على أهمية دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، معربة عن رغبة بلادها في زيادة حجم التعاون على أرض مصر من خلال التعاون مع قطاع الكهرباء، مؤكدةً على اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.

ونوه الوزيران، بأهمية مذكرة التفاهم في استكشاف الإمكانات بكلا البلدين في أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وتعزيز البحث والابتكار في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات وتدابير كفاءة الطاقة".

وتم خلال الزيارة لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بوفد من رجال الاعمال من مالطا لبحث مجالات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار للشركات المصرية في مالطا .

وضم الوفد المرافق للوزير المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور احمد مهينة وكيل اول وزارة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولى بالوزارة.

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