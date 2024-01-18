مقتل 3 مهربين.. المتحدث العسكري:إحباط تهريب مواد مخدرة على خط الحدود الدولية في الاتجاه الشرقي

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة؛ أنه تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالى 300 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفه الأنواع على الإتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

المتحدث العسكري

وأوضح المتحدث العسكري أنه نتيجة ذلك أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من المهرببين.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري على إستمرار جهوده القوات المسلحة بكل يقظة فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري

يأتي ذلك إستكمالاً لجهود العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى.