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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: إنشاء خط سكة حديد "بئر العبد - طابا" بتكلفة 28 مليار جنيه

وزير النقل
وزير النقل

قال وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، إنّ الدولة المصرية تعمل بخطة مبنية على احتياجاتها بها 105 ملايين مواطن يريدون الحصول على كل الخدمات وفرص العمل، وذلك منذ عام 2014.


وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نكمل خطتنا في الطرق والكباري ومحاور النيل والسكك الحديدية، على مستوى السكك الحديدية، لكي نقوم بعمل ممر لوجستي بين العريش وطابا يجب أن نقوم ببناء خط سكك حديدية سيتكلف 28 مليار جنيه للربط بين منطقة بئر العبد إلى العريش وطابا على الخليج العقبة".

وتابع الوزير: "كان لدينا ميناء في نويبع، ونقوم بعمل ميناء جديد، لم نبدأ ولكن خططنا وسنبدأ قريبا جدًا في منطقة طابا، وهذا الميناء الذي سيتواجد في طابا سيكون ميناء نقل بضائع واستقبال حاويات وبضائع ثم ميناء به مارينا لليخوت، حيث نعمل على تطوير سياحة اليخوت، حيث وجه الرئيس السيسي بالحصول على ترخيص خلال 30 دقيقة فيما يتعلق بسياحة اليخوت، والجديد أنه يمكن لليخوت أن تتجول في أي مارينا مصرية بالجدول الذي تم إرساله".

وأوضح: "يمكن لليخت الدخول في أي جزيرة في البحر الأحمر أو منطقة خليج العقبة وخليج السويس بالإضافة إلى ممارسة الغطس والعوم ومختلف الأنشطة، ويتم دفع الرسوم في مكان واحد ويتم الحصول على التصديق من مكان واحد أيضًا".

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