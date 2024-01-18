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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وظائف وزارة النقل 2024.. 101 وظيفة شاغرة في هيئة الأنفاق

صدى البلد

وظائف وزارة النقل 2024… أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لـ تعيين عدد 96 شخصًا في وظيفة مهندس، كما تشمل التخصصات المطلوبة 5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التخصصات المطلوبة

وتشمل التخصصات المطلوبة، وفق الإعلان: (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك) .

وظائف وزارة النقل 2024


كما تشمل التخصصات المطلوبة، 5 في وظيفة أخصائي شئون مالية بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويمكن للراغبين في التقديم، الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الفترة من 1 فبراير 2024 حتى 15 فبراير 2024، على الرابط الآتي:
https://jobs.caoa.gov.eg

 

شروط وظائف وزارة النقل 2024


تُشترط على المتقدمين للتوظيف الوفاء بعدة شروط، منها أن يكونوا مصريين الجنسية، وأن يكون لديهم سيرة ذاتية جيدة وسمعة حسنة.

كما يجب ألا يكونوا قد تمت محاكمتهم بتهم جنائية مخلة بالشرف، وأن لا يكونوا قد فصلوا من الخدمة في السنوات الأربع الماضية.

بالنسبة للمهندسين، يجب أن يكونوا حاصلين على مؤهل هندسي عالٍ في التخصصات المطلوبة، ومسجلين في نقابة المهندسين، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل.

بينما يجب على أخصائيي شئون المالية أن يكونوا حاصلين على مؤهل تجاري عال مناسب.

يُطلب من المتقدمين الناجحين اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يجب أيضًا سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

جدير بالذكر أنه يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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