النقل تنشر أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ القطار الكهربائي | فيديو

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مطروح.

وتسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من القطار الكهربائي السريع من أجل تحقيق نقلة كبيرة في مجال النقل من خلال وسيلة نقل حضارية أكثر أمان وأقل تلوث للبيئة، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في مجال نقل البضائع والأفراد.

ينفذ مشروع القطار الكهربائي السريع على ثلاث مراحل،الخط الأول يسمى بالخط الأخضر، الذي يبدأ من العين السخنة وحتى مطروح بطول 675 كيلو، ويعد هذا الخط محورا لوجستيًا نظرا لدوره في ربط موانئ السخنة بموانئ الإسكندرية، بالإضافة إلى دعمه للدور الاستراتيجي لقناة السويس والمناطق التي يمر بها هذا الخط على سبيل المثال برج العرب و6 أكتوبر والسادات، مما يسهم في تحويل هذه المناطق إلى مناطق لوجستية.

وتبلغ السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، يبلغ عدد القطارات الكهربائية السريعة 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا بسرعة 160 كم /س، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل.