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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على تكنولوجيات الجيل الخامس بعد اعتماد المصرية للاتصالات لها في شبكاتها

صدى البلد

 في خطوة مهمة انضمت المصرية للاتصالات إلى قافلة الشركات العالمية التي اعتمدت تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في شبكاتها وهو ما أعلنه اليوم المهندس محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات خلال مؤتمر صحفى 

وتكنولوجيا الجيل الخامس هي الجيل الأحدث من تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، وتعد ترقية هائلة عن الجيل السابق (4G) من حيث سرعة النقل والاستجابة وسعة التحمل. وفيما يلي بعض المعلومات الهامة التي يجب أن تعرفها عن تكنولوجيا الجيل الخامس:

1. سرعة فائقة: تعتبر سرعة النقل في شبكات الجيل الخامس مفتوحة للعديد من الفرص والتطبيقات الجديدة. حيث يمكن تحميل ملفات ضخمة بسرعة هائلة ومشاهدة مقاطع الفيديو عالية الدقة بدون تأخير. كما ستمكن تقنية الجيل الخامس من دعم تطبيقات الواقع الافتراضي والزمن الحقيقي للألعاب بجودة عالية.

2. استجابة فورية: إحدى المزايا الرئيسية لتكنولوجيا الجيل الخامس هي وقت الاستجابة المنخفض (المعروف أيضًا باسم التأخير). ستكون هناك تحسينات كبيرة في الوقت الذي يستغرقه نظام الاتصال للرد على الإشارات، مما يسمح بتوفير تجارب تفاعلية في الوقت الحقيقي مثل الألعاب المتعددة اللاعبين والتحكم عن بُعد في الأجهزة.

3. سعة أكبر: تكنولوجيا الجيل الخامس تتيح زيادة كبيرة في سعة الشبكة، مما يعني أنها يمكنها التعامل مع عدد أكبر من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت. هذا يعزز قدرة الشبكة على تلبية احتياجات المستخدمين في الأماكن المزدحمة مثل المراكز التجارية والملاعب والمطارات.

4. تقنية الاستطلاع: يعتمد الجيل الخامس على تتقنية متقدمة تسمى "تكنولوجيا الشبكات الذكية المتعددة الوصول" (MIMO)، والتي تستخدم مجموعة من الهوائيات لنقل البيانات بشكل متزامن عبر عدة مسارات. هذا يعزز كفاءة استخدام الترددات اللاسلكية ويسمح بنقل كميات أكبر من البيانات في نفس الوقت.

5. توسع الاستخدامات: تكنولوجيا الجيل الخامس ليست مقتصرة فقط على الاتصالات الهاتفية والإنترنت. بل يمكن أيضًا استخدامها في تطبيقات أخرى مثل الأتمتة الصناعية، والرعاية الصحية عن بُعد، والمدن الذكية، والنقل الذكي، والزراعة الذكية، والترفيه عبر الإنترنت، وغيرها. فعندما تصبح تكنولوجيا الجيل الخامس متاحة على نطاق واسع، ستكون لها تأثيرات إيجابية على مختلف جوانب الحياة والأعمال.

6. التحديات المحتملة: مع تقدم تكنولوجيا الجيل الخامس، هناك أيضًا تحديات يجب التعامل معها. من بين هذه التحديات قضايا الأمان والخصوصية، حيث تتطلب السرعة والتواصل المتزايد تكنولوجيات حماية متقدمة لحماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة من الاختراق والتجسس.

7. التوسع العالمي: تكنولوجيا الجيل الخامس تشهد توسعًا عالميًا سريعًا، حيث تعتبر العديد من الدول والشركات حول العالم التحول إلى الجيل الخامس أولوية قصوى. وتعتبر المصرية للاتصالات انضمامها إلى هذه القائمة إشارة إلى الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية للاتصالات في البلاد.

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