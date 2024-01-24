اخبار مصر| السيسي: اليوم نكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلم طالما راود المصريين

اخبار مصر ...شارك الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بوتين: المحطة النووية في الضبعة أهم المشاريع بين روسيا ومصر

يشارك الرئيسان عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.

بوتين: انضمام مصر إلى بريكس يفتح آفاقًا جديدة للتعاون

شارك الرئيسان عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

القى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى، جاء نصها كالتالي:

6 مزايا.. كيف يؤثر المفاعل النووي على الاقتصاد المصري كما ذكر الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال مشاركته مع الرئيس السيسى احتفالية وضع الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة والأخيرة للمفاعل النووى المصرى بالضبعة إن هذا المشروع ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصرى .

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

شارك الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي: اليوم نكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلم طالما راود المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إننا نكتب اليوم تاريخًا جديدًا من خلال تحقيق الحلم المصري فى إنشاء محطة الضبعة النووية".

لحظة تاريخية بحضور بوتين.. السيسي: صفحة مضيئة في مسار التعاون مع وروسيا

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة خلال فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى. أكد الرئيس خلالها أن بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى يأذن بشروع الدولة المصرية فى مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسى وبوتين يشهدان إنجازًا جديدًا في مشروع الضبعة النووي.. فيديو

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 23 يناير، فى مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم ٢٣ يناير الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مصر تنتقل لمرحلة جديدة عبر بناء المفاعلات النووية تحت قيادة السيسي

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أن مصر تنتقل إلى مرحلة جديدة عبر بناء المفاعلات النووية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى "بريت ماكجيرك" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أبو العينين يعزي السيد محمود الشريف نقيب الأشراف في وفاة نجلته

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي والمواساة لسماحة السيد/ محمود الشريف نقيب الأشراف، في وفاة كريمته الشريفة التي وافتها المنية اليوم.

"تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها" ..أرض الفيروز دائما وأبدا الكنز الحى |عرض كتاب

يعتبر كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها" لنعوم شقير دراسة وتقديم دكتور احمد زكريا الشلق والصادر عن قصور الثقافة من الكتب الهامة التى تتناول سيناء.

بـ 5 جنيهات في الحقل.. مطالبات بوقف تصدير البطاطس|ونقيب الفلاحين يعلق

تقدمت نائبة برلمانبة بطلب إحاطة لوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م ، ويأتى ذلك على خلفية زيادة أسعار تقاوى البطاطس.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة يوم الأربعاء 24 يناير 2024، في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط الرياح على بعض المناطق.

تعليم وفرص عمل.. مميزات جديدة من الحكومة لمستحقي كارت الخدمات المتكاملة 2024

تولى الدولة اهتماما كبيرا بذوى الهمم كونهم جزءا مهما من المجتمع، ولا غنى عنهم، فقد كفلت الدولة لهم برامج حماية لحقوقهم.