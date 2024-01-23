الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة يوم الأربعاء 24 يناير 2024، في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط الرياح على بعض المناطق.



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

موضوع مرشح للقراءة:

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 19 11

دمنهور 18 12

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 18 12

دمياط 19 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 12

السويس 18 14

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 13

نخل 22 6

كاترين 18 3

الطور 23 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 13

مطروح 18 11

السلوم 18 12

سيوة 18 9

رأس غارب 22 13

الغردقة 21 14

سفاجا 22 12

مرسى علم 22 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 17

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 16

الفيوم 19 9

بني سويف 19 9

المنيا 19 8

أسيوط 20 8

سوهاج 20 9

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 21 11

الوادي الجديد 20 7

أبوسمبل 21 11