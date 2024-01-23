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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار على السواحل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن درجات الحرارة بدأت في الرجوع إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث يشهد اليوم مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة.

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انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل بين 18 و19 درجة مئوية، محذرة من انخفاضات ملحوظة خلال فترة الليل خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، بجانب وجود فرص لسقوط أمطار بشكل كبير وستتفاوت كميتها من محافظة لأخرى. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 19- 12


الإسكندرية 18  - 13


الإسماعيلية 18 - 13


الغردقة 24 -14

 

المنيا 19- 8

 

أسوان 25 - 12


سوهاج 23 - 9

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