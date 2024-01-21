محدش هيوافق على كده.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لـ إثيوبيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جمهورية الصومال نجحت في 3 موضوعات غاية في الأهمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي أدى إلى حالة عدم استقرار لسنوات طويلة جدا، والنجاح في شطب الديون التي كانت تثقل كاهل الدولة الصومالية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي: "كما نجحت أيضًا في رفع الحذر الذي وضع على الصومال منذ عام 1991 بشأن توريد المعدات والأسلحة لها"، لافتًا إلى أن العلاقة بين مصر والصومال قوية للغاية على مدار التاريخ، معقبًا: “علاقة تاريخية ممتدة ونحن سعداء بهذه العلاقة”.



وأوضح أن المباحثات كانت بناءة للغاية، حيث تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكدًا: “مستعدون دائمًا نطور علاقتنا مع أشقائنا في أفريقيا وفي الدول العربية”.

كما تمت مناقشة أمر إقامة ميناء بين الصومال وإثيوبيا، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر لا تتدخل في شئون الصومال وترفض المساس بوحدة أراضيها مع رفض هذا الاتفاق.

ووجه الرئيس السيسي رسالة للإثيوبيين قائلا: “أن تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تستفيد بالموانئ الموجودة في هذه الدول أمر محدش يرفضه، ولكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي للسيطرة عليها زي الاتفاق اللي حصل مع أرض الصومال، مفيش حد هيوافق على كده”.