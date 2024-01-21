محدش يجرب مصر.. السيسي يوجه رسائل قوية ومباشرة لـ أثيوبيا.. تفاصيل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بقصر الإتحادية، ووجه رسائل هامة للمصريين، والجانب الإثيوبي والرئيس الصومالي.

وإليكم أبرز التصريحات.

حافظوا على بلدكم.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين.. تفاصيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة هامة للمصريين، قائلا: "الصومال دخلت في مشكلة مع بداية التسعينيات، ومنذ ذلك الوقت استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لأكثر من 30 سنة".

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي، “حافظوا على استقراركم وبلدكم، وأي تحديات يمكن مواجهتها طالما الدولة مستقرة وأمنة، والدول لودخلت مرحلة عدم إستقرار مبترجعش بسهولة، ممكن تظل في أزمات على مدار عقود”.

الوضع الإقتصادي سيكون أفضل

وتابع أن حجم الإقتصاد الصومالي 7 مليون دولار على عدد سكان 25 مليون نسمة، ولو كان هناك اسقرار كان الوضع الإقتصادي سيكون أفضل".



الرئيس السيسي: محدش يجرب مصر

أكد أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها.

وقال أنه “لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، معلقا "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاؤها طلبوا منها التدخل”.

نتحاور بعيدا



ووجّه حديثه للرئيس الصومالي قائلا “اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار”.

محدش هيوافق على كده.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لـ إثيوبيا

وقال إن جمهورية الصومال نجحت في 3 موضوعات غاية في الأهمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي أدى إلى حالة عدم استقرار لسنوات طويلة جدا، والنجاح في شطب الديون التي كانت تثقل كاهل الدولة الصومالية.

وأضاف "كما نجحت أيضًا في رفع الحذر الذي وضع على الصومال منذ عام 1991 بشأن توريد المعدات والأسلحة لها"، لافتًا إلى أن العلاقة بين مصر والصومال قوية للغاية على مدار التاريخ، معقبًا: “علاقة تاريخية ممتدة ونحن سعداء بهذه العلاقة”.



وأوضح أن المباحثات كانت بناءة للغاية، حيث تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكدًا: “مستعدون دائمًا نطور علاقتنا مع أشقائنا في أفريقيا وفي الدول العربية”.

وتمت مناقشة أمر إقامة ميناء بين الصومال وإثيوبيا، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر لا تتدخل في شئون الصومال وترفض المساس بوحدة أراضيها مع رفض هذا الاتفاق.

ووجه رسالة للإثيوبيين قائلا: “أن تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تستفيد بالموانئ الموجودة في هذه الدول أمر محدش يرفضه، ولكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي للسيطرة عليها زي الاتفاق اللي حصل مع أرض الصومال، مفيش حد هيوافق على كده”.

الرئيس السيسي: لن نسمح لأي جهة بتهديد أمن الصومال

ووجه رسالة إلى الأثيوبيين، قائلا “إن الحصول على تسهيلات من الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو اريتريا أمر متاح، خاصة أنه يمكن أن يتم الإستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول”.

وأكد أن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي الصومالية، لكي يتم السيطرة عليها، لن توافق عليه أي جهة، خاصة أن الصومال دولة عربية ولها عضوية في الجامعة العربية، ولها حقوق ولها حق الدفاع عن النفس.

وشدد على أنه لن يتم السماح لأي جهة بتهديد أمن الصومال، قائلا: “متجربوش مصر” وأي جهة تحاول تهديد الأشقاء، سيكون هناك دعم من مصر للمساندة والدعم.

حوار سلمي

وأشار إلى أنه لا نبغي إلا البناء والتنمية والتعمير، مؤكدا أن مصر مع أثيوبيا في ذلك، وأتمنى أن يكون هناك حوار سلمي.