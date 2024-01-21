الرئيس السيسي: لن نسمح لأي جهة بتهديد أمن الصومال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الأثيوبيين، قائلا “إن الحصول على تسهيلات من الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو اريتريا أمر متاح، خاصة أنه يمكن أن يتم الإستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي الصومالية، لكي يتم السيطرة عليها، لن توافق عليه أي جهة، خاصة أن الصومال دولة عربية ولها عضوية في الجامعة العربية، ولها حقوق ولها حق الدفاع عن النفس.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه لن يتم السماح لأي جهة بتهديد أمن الصومال، قائلا: “متجربوش مصر” وأي جهة تحاول تهديد الأشقاء، سيكون هناك دعم من مصر للمساندة والدعم.

حوار سلمي

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لا نبغي إلا البناء والتنمية والتعمير، مؤكدا أن مصر مع أثيوبيا في ذلك، وأتمنى أن يكون هناك حوار سلمي.

