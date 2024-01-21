حافظوا على بلدكم.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين.. تفاصيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة هامة للمصريين، قائلا: "الصومال دخلت في مشكلة مع بداية التسعينيات، ومنذ ذلك الوقت استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لأكثر من 30 سنة".

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي، “حافظوا على استقراركم وبلدكم، وأي تحديات يمكن مواجهتها طالما الدولة مستقرة وأمنة، والدول لودخلت مرحلة عدم إستقرار مبترجعش بسهولة، ممكن تظل في أزمات على مدار عقود”.

الوضع الإقتصادي سيكون أفضل

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم الإقتصاد الصومالي 7 مليون دولار على عدد سكان 25 مليون نسمة، ولو كان هناك اسقرار كان الوضع الإقتصادي سيكون أفضل".