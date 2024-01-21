السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصومال الشقيقة بالاتحادية .. اليوم

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الشقيقة
؛ لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الشقيقة
؛ لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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