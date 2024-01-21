الرئيس السيسي: محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي، أنه “لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، معلقا "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل”.

نتحاور بعيدا



ووجّه الرئيس السيسي حديثه للرئيس الصومالي قائلا “اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار”.