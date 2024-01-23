"تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها" ..أرض الفيروز دائما وأبدا الكنز الحى |عرض كتاب

يعتبر كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها" لنعوم شقير دراسة وتقديم دكتور احمد زكريا الشلق والصادر عن قصور الثقافة من الكتب الهامة التى تتناول سيناء.

يتناول الكتاب تاريخ وجغرافية سيناء عبر العصور المختلفة، بدءًا من العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

يستعرض المؤلف الفترات التاريخية المختلفة التي مرّت بها سيناء، وأبرز الأحداث والشخصيات التي صاحبت كل فترة.

كما يتطرق إلى الجغرافيا الطبيعية لسيناء من حيث الموقع والمناخ والتضاريس والمعالم الجغرافية البارزة.

ويصف السكان الأصليين لسيناء وطبيعة الحياة فيها عبر التاريخ.

ويخصص المؤلف فصولاً للحديث عن الفترات التاريخية الرئيسية مثل: سيناء في العصور الفرعونية، وفي العصر الروماني، وفي العصر الإسلامي، وفي العصر العثماني، وفي العصر الحديث.

يُعد الكتاب مرجعاً مهماً لدارسي تاريخ وجغرافيا سيناء، حيث يجمع المعلومات المتناثرة عن هذه المنطقة الهامة في كتاب واحد.