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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تنتقل لمرحلة جديدة عبر بناء المفاعلات النووية تحت قيادة السيسي

صدى البلد

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أن مصر تنتقل إلى مرحلة جديدة عبر بناء المفاعلات النووية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شاكر - في كلمته خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس، بمناسبة صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم (4) بمحطة الضبعة للطاقة النووية - "إن مصر تسابق الزمن للوصول إلى جميع الأهداف المرجوة والمنشودة بقيادة الرئيس السيسي"، مشيرا إلى أن خلال الشهور القادمة ستتم المشاركة في مختلف المشاريع الخاصة بمحطة الضبعة للصب الأول للخرسانة في المفاعلين الثالث والرابع.

إنجاز الرئيسين الروسي والمصري

ونوه بأن هذه الإنجازات تحققت في فترة قصيرة بفضل العمل المتسارع والشركاء والتنسيق العالي بين الشركة المنفذة والمشغلة "روس أتوم" وغيرهم من المشاركين، مضيفا أن "هذه الفاعلية ليست من باب الصدفة، إنما حدث يدل على إنجاز الرئيسين الروسي والمصري في تحقيق الهدف المنشود والعمل الدؤوب الذي استغرق وقتا طويلا".

وقدم وزير الكهرباء الشكر للرئيس السيسي ونظيره الروسي، وفريق العمل من مصر وروسيا على الجهد المبذول في هذه المشاريع.

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