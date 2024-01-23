تعليم وفرص عمل.. مميزات جديدة من الحكومة لمستحقي كارت الخدمات المتكاملة 2024

تولى الدولة اهتماما كبيرا بذوى الهمم كونهم جزءا مهما من المجتمع، ولا غنى عنهم، فقد كفلت الدولة لهم برامج حماية لحقوقهم.

ومن ضمن هذه الخدمات كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024 حيث يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم. ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

إذا كنت من الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، فسوف تظهر لك رسالة تفيد بذلك، وسوف يُطلب منك متابعة الإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 15335.

متستحقو كارت الخدمات المتكاملة الفئات التالية من ذوي الإعاقة:

• الإعاقات الشديدة: وهي الإعاقات التي تؤدي إلى فقدان الإنسان لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته. • الإعاقات المتوسطة: وهي الإعاقات التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات. وتشمل هذه الفئات ما يلي: • الإعاقات البصرية: مثل فقدان البصر أو ضعف البصر الشديد. • الإعاقات السمعية: مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد. • الإعاقات الذهنية: مثل التخلف العقلي أو صعوبات التعلم. • الإعاقات الحركية: مثل الشلل أو ضمور العضلات. • الإعاقات المزدوجة أو المتعددة: وهي الإعاقات التي يعاني منها الشخص من أكثر من نوع من الإعاقة.

وبحسب درجة الإعاقة، يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان، وهي:

• البطاقة الزرقاء: تصدر لذوي الإعاقات الشديدة.

• البطاقة الخضراء: تصدر لذوي الإعاقات المتوسطة.

• البطاقة البنفسجية: تصدر لذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية.

وتمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا، منها:

• حق الحصول على الرعاية الصحية المجانية.

• حق الحصول على التعليم المناسب.

• حق الحصول على فرص العمل.

• حق الحصول على الإعانات المالية.

ويمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال المراكز الطبية المتخصصة التي تقوم بإجراء الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

كيفية عمل اعمل تقرير طبي لذوي الاحتياجات الخاصة؟

يتمكن أصحاب القدرات الخاصة من الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال إجراء كشف طبي عن طريق يعض خطوات كالأتي:

أملئ جميع البيانات الشخصية في إستمارة البيانات الأساسية للتقديم علي بطاقة الخدمات المتكاملة، واحرص علي أن تكون الإجابة دقيقة.

بمجرد الإنتهاء من تعبئة البيانات الشخصية لبطاقة الخدمات المتكاملة، سوف يظهر لك رقم الطلب الخاص بك لبطاقة الخدمات المتكاملة، عليك الإحتفاظ به.

قم بالإستعلام عن طلبك من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

بعد التأكد من قبول الطلب المقدم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، قم بحجز موعد عن طريق أيقونة الحجز بالبوابة الإلكترونية.

بعد الانتهاء من حجز الموعد، توجه إلي مكتب التأهيل التي قد قمت باختيارة مسبقًا في الموعد لإستكمال باقي إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة.

احضر جميع الاوراق والمرفقات لكي يتم تسجيل جميع بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك لتتمكن من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقد ذكرت وزارة التضامن الإجتماعي مميزات بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وجاءت كالتالي:

- تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة صاحبها من الجمع بين معاشين.

- يستطيع حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المدارس والجامعات.

- يعفي صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.

- يعفي حامل بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- يحصل الشخص الذي لديه بطاقة الخدمات المتكاملة علي سكن من الحكومة مصمم خصيصًا ليناسب وضعه.

- الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة.

- تخفيض أسعار وسسائل النقل والمواصلات لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لصاحبها خدمة الكشف المجاني في المستشفيات.

- دخول حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة جميع المتاحف والمناطق الإثرية بالمجان.

- تحقق بطاقات الخدمات المتكاملة خصومات وتخفيضات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

- تسهل بطاقة الخدمات الإلكترونية علي صاحبها التعامل في جميع الجهات باعتبارها إثبات علي أنه من ذوي القدرات الخاصة.

ما هي الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة؟

أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي أنواع الإعاقات التي يستحق صاحبها الحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة ومنها :

- من يعاني من الإعاقات الحركية.

- والإعاقات الذهنية.

- واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

- وايضا الاضطرابات النفسية الانفعالية.

- اضطراب صعوبات التعلم يستطيع الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الإعاقات السمع بصرية.

- أمراض الدم.