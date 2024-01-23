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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة.. سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 30 ألفا

صدى البلد

تخطى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، لأول مرة الـ 30 ألف جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 30080 جنيها للبيع بدون مصنعية.

 سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية جديدة، حيث افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3660 جنيها للجرام ووصل إلى 3760 جنيها بارتفاع بلغ 100 جنيه.

يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 60 جنيها، حيث أغلق عند أعلى مستوى تاريخي 3660 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3600 جنيه للجرام. 

سعر الذهب عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الثلاثاء في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يستمر الذهب في إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن. 

وسجل الذهب عالميا اليوم 2025 دولارا للأونصة.

يتعرض الذهب لضغوط سلبية منذ بداية العام ليتحرك عكس التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه إيجابي للذهب وفقاً للتوقعات التاريخية لحركة الذهب خلال شهر يناير، ولكن قوة الدولار الأمريكي التي بدأت من منتصف شهر ديسمبر أنهت فرص تعافي الذهب.


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3223 بيع  6423 شراء

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3760 بيع 3720 شراء

 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4297 جنيها للبيع و 4273 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30080 جنيها للبيع بدون مصنعية.

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.

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