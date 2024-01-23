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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسى وبوتين يشهدان إنجازًا جديدًا في مشروع الضبعة النووي.. فيديو

صدى البلد

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 23 يناير، فى مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم ٢٣ يناير الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إننا نكتب اليوم تاريخًا جديدًا من خلال تحقيق الحلم المصري فى إنشاء محطة الضبعة النووية".

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وأكد الرئيس السيسي، أن حدث اليوم هو إنجاز آخر يضاف إلى التعاون المصرى الروسي، وأن عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية اليوم، يسمح للدولة المصرية بالبدء فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة، ووجه الرئيس السيسي، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأكد الرئيس السيسي: "هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون "المصري – الروسي" المشترك عبر التاريخ".

مشروع المحطة النووية بالضبعة يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني 

وأضاف الرئيس السيسي: "يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين.. للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق "رؤية مصر 2030".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التعاون  بين مصر وروسيا فى تطور والقاهرة شريك إستراتيجى لموسكو، مؤكدا أن العلاقات مع مصر مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة. كما دعا الرئيس الروسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة فى فعاليات البريكس المقررة في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن بلاده دعمت انضمام مصر لاجتماع البريكس، وتمنى لها النجاح.

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