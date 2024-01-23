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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من محطة الضبعة النووية.. بوتين: مصر صديق قريب وشريك استراتيجي |تفاصيل

السيسي وبوتين
السيسي وبوتين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التعاون بين مع مصر مستمر ومتطور؛ واصفا القاهرة بأنها "صديق قريب وشريك استراتيجي".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس بوتين اليوم في حفل صب الخرسانة في قاعدة وحدة الطاقة رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية الأولى في مصر.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال الرئيس الروسي إن "علاقاتنا مع مصر تبنى على الاحترام المتبادل والشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها في 2018 في سوتشي".

وتابع: "نبدأ اليوم مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في الضبعة، أهم المشاريع بين روسيا ومصر، والتي ستساهم في قاعدة الصناعات الحديثة وإتاحة فرص عمل للمتخصصين".

وأشار إلى أنه تم توقيع العقد لبناء المحطة عام 2017، ومنذ ذلك الحين والبناء مستمر، "ونحن على اتصال مستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي"؛ مؤكدا أن المحطة سوف توفر طاقة نظيفة هائلة لدعم قطاعات الصناعات في مصر.

وشدد بوتين على أن  "روساتوم" تستخدم معايير الأمان المرتفعة، وتعتبر من أكثر المعايير صرامة من حيث الأمان.

واستطرد قائلا: "بفضل العاملين في محطة الضبعة للطاقة النووية يجري العمل على قدم وساق وفقا للخطة والبرنامج، ويتم حل المشكلات التقنية من قبل 16 ألف عامل مصري يعملون جنبا إلى جنب مع زملائهم الروس".

كما أوضح أنه "في القرن الماضي شارك المتخصصون السوفيت بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد والدفاع في مصر، وقدموا عددا من المشاريع مثل السد العالي".

وأضاف رئيس روسيا "ناقشنا خلال القمة الروسية الإفريقية مع الرئيس السيسي عددا من القضايا من بينها قضية فلسطين".

وأكد أن"هناك آفاق كبيرة لتطوير التعاون عبر انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"؛ مشيرا إلى أنه هناك أكثر من 200 فعالية ضمن رئاسة روسيا لـ "بريكس".

واختتم: "ننتظركم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قازان هذا العام"

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