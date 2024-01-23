وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى "بريت ماكجيرك" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

قطاع غزة

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع فى ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وإنعكاس ذلك على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، كذلك أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين ، والدور المصرى الفاعل فى إستمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى الشقيق.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

IMG_1198

IMG_1197

IMG_1196