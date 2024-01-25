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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك ناصر: إقبال كبير على حساب يوم بيوم وجاهزون لتلبية احتياجات العملاء

صدى البلد

صرح الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان، أن البنك سجل إقبالا كبيرا من المواطنين على فتح حساب الاستثمار ذو العائد اليومى التراكمي 15٪؜ سنويا "حساب يوم بيوم"، والذي بدأ التعامل عليه من يوم 14 يناير الماضي.


وقال نائب رئيس البنك في تصريحات إن حساب «يوم بيوم» يتمتع بمميزات عديدة، حيث يمكن السحب والإيداع يوميا، كما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد، هذا بالإضافة الي ميزة الإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 شهور.. مؤكدًا أن البنك قام بتطوير قدراته المصرفية وبنيته الرقمية؛ لتلبية احتياجات العملاء من الأوعية الادخارية المختلفة.


وأضاف أن البنك لديه أوعية ادخارية متنوعة تناسب كافة احتياجات العملاء، لافتا إلى أن حساب يوم بيوم ذو العائد التراكمي أو شهادة ناصر الثلاثية ذات العائد الشهري تعتبر من افضل الاوعية في السوق المصرفي تنافسية من حيث العائد والمدة والسعر وتتميز بالطابع الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بالإضافة إلى أن البنك يستهدف مجموعة أخرى من الأهداف الاستثمارية منها التسويقي وتوسيع قاعدة العملاء وتنوعها.
 

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