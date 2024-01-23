اخبار مصر|السيسي وبوتين يشاركان مراسم صب الخرسانة بمحطة الضبعة.. إعلان مهم للكهرباء

اخبار مصر ...يشارك الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

يشارك الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، وفق إعلان الكرملين أمس الأحد.

السيسي وبوتين يشاركان غدا مراسم البدء في صب الخرسانة بمحطة الضبعة

أعلنت فضائية « القاهرة الإخبارية » في نبأ عاجل لها أن الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السيسي يشاركان غدا عبر الفيديو في مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

%33 تخفيضات على رحلات مصر للطيران للسياحة الداخلية

أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيضات على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية وذلك تزامنًا مع أجازات منتصف العام الدراسي،

فبراير المقبل.. بدء التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج إطارات الملاكي.. ومجمع الصناعات المغذية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء/ عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

مصر للطيران تطلق رحلات جديدة إلى المدن السعودية

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية إعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و 27 يناير 2024 لمدينة الطائف.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

كشف آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية وجود سحب ممطرة التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وزيرة البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف باتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، برئاسة الدكتور محمود بكر مدير تحرير الأهرام ويكلى، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس هيئة الدواء: إساءة استخدام المضادات الحيوية يمثل خطراً على الصحة والبيئة

شارك الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني التنفيذي الأول لاستراتيجية الصحة الواحدة، وذلك برعاية وزارة الصحة والسكان، وبمشاركة الشركاء المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ردا على نتنياهو.. ضياء رشوان: مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعديل موعد تطبيق جدول تخفيف الاحمال بدءا من الخميس المقبل 25 يناير لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل وتكون ساعة واحدة لكل منطقة بجميع محافظات مصر.

الرئيس السيسي يتابع تطورات مشروع جريجي GREGY للربط الكهربائي مع أوروبا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بـ "ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تعاون استثماري ضخم مرتقب بين مصر وبلغاريا

عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعاً ثنائياً مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا "ماريا جابرييل"، وذلك على هامش مشاركتهما في الدورة العاشرة لاجتماعات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذى تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل.

منعًا لتأخرها بالموانئ | اتفاقية لنقل البضائع بريًا بين مصر وإيطاليا

وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط - وزير المالية والمهندس أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا.

بتوجيهات الرئيس .. 4 سنوات من الجهود لتنفيذ خط رورو بين مصر وايطاليا

وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزيرا الاتصالات والتضامن يبحثان رقمنة مقتنيات الجمعية الجغرافية وآليات دعمها

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، آليات دعم الجمعية الجغرافية المصرية، والتعاون فى رقمنة مقتنياتها ودعمها فى إعدادها للمؤتمر الجغرافى الدولي المزمع عقده فى عام 2025.

هيئة الدواء: لا بد من استكمال جرعة المضاد الحيوي كما وصفها الطبيب

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية.

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

مع اقتراب شهر رمضان يبحث المواطنون على أسعار الدواجن والبيض باعتبارهما أهم السلع الأساسية فى هذا الشهر الكريم ، ويتوقع خبراء الصناعة ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الإقبال على الشراء .