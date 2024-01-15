اخبار مصر 24ساعة| مصر والصين تؤكدان رفضهما القاطع للنقل الجبري والتهجير القسري للفلسطينيين

اخبار مصر ... اتفقت الصين مع مصر في موقفها بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري، للفلسطينيين من أرضهم... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر والصين تؤكدان رفضهما القاطع للنقل الجبري والتهجير القسري للفلسطينيين

اتفقت الصين مع مصر في موقفها بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري، للفلسطينيين من أرضهم.

منظومة تسويق القطن تحدد آخر موعد لتوريد المحصول إلى مراكز التجميع

أعلنت منظومة تسويق القطن عن أخر موعد لتوريد الأقطان لمراكز التجميع، وهو 28 فبراير 2024، مؤكدة أنه لن يتم استقبال ايه أقطان بعد هذا التاريخ.

سفيرة النرويج لدى مصر: "القاهرة الدولي للكتاب" من أكبر المعارض على مستوى العالم

أكدت سفيرة مملكة النرويج لدى مصر السفيرة هيلدا كليميتسدال أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد واحداً من أكبر معارض الكتاب على مستوى العالم ويجذب ملايين القراء، مما يمثل فرصة جيدة لعرض الثقافة النرويجية خلال فعاليات دورته الـ55، والتي تنظم خلال الفترة من 25 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

كابوس إسرائيل| 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

مئة يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ عدوانً ؛ عاشت فيها إسرائيل أسوأ كوابيسها "مُستيقظة" ؛ في حربًا لم يكن هناك شبيهً لها على مدار جولات الصراع السابقة ؛ ما جعل الاحتلال يروج لانتصاره الزائف في غزة؛ حتى لو كان على حساب عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

"الصحفيين": مد الاشتراك في مشروع العلاج حتى 31 يناير

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن مد الاشتراك بمشــروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، حتى 31 يناير 2024م وذلك على النحو التالى:

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نوة الفيضة الكبرى|مركز المناخ يحذر من سقوط أمطار غزيرة على تلك المناطق

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن هناك تداعيات لذروة نوة الفيضة الكبرى، وهو طقس هذا الأسبوع (بداية الأسبوع الثاني من شهر طوبة).

الشركة الصينية العاملة بالعاصمة الإدارية: تسليم 3 أبراج للحكومة اليوم لحظة تاريخية

رحب لي يانج مسئول الشركة الصينية المنفذة لابراج العاصمة الادارية الجديدة ، بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجميع المسئولين الحاضرين احتفالية تسليم 3 ابراج بالعاصمة الادارية الجديدة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مدبولي: الدولة أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي: نعي حجم الأزمة وسنتجاوزها خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ما يتم تنفيذه بالقاهرة أو العاصمة القديمة، حجم هائل من المشروعات يفوق الوصف؛ وتشمل تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية وخدمية مع مراعاة والحفاظ على التراث وإنشاء مشروعات مثل "حدائق الفسطاط" التي ستكون أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط على مساحة أكثر من 500 فدان، وستكون منطقة خضراء شاسعة في قلب القاهرة.