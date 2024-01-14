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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة النرويج لدى مصر: "القاهرة الدولي للكتاب" من أكبر المعارض على مستوى العالم

صدى البلد

أكدت سفيرة مملكة النرويج لدى مصر السفيرة هيلدا كليميتسدال أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد واحداً من أكبر معارض الكتاب على مستوى العالم ويجذب ملايين القراء، مما يمثل فرصة جيدة لعرض الثقافة النرويجية خلال فعاليات دورته الـ55، والتي تنظم خلال الفترة من 25 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل.

وقالت سفيرة النرويح - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - "إن الأميرة ميت ماريت قرينة ولي عهد النرويج ستشارك في افتتاح الدورة الـ55 للمعرض، وافتتاح الجناح النرويجي مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني"، لافتة إلى أنه من المقرر أن يشارك أيضاً في افتتاح المعرض وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
ونوهت بأن مشاركة قرينة ولي العهد في هذا الحدث المهم يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية النرويجية في جميع المجالات، خاصة الثقافية، معربة عن سعادتها لاختيار بلادها "ضيف شرف" المعرض لهذا العام.

مشاركة 17 كاتباً ومؤرخا نرويجيا

وأوضحت أن البرنامج الثقافي للمعرض سيشهد مشاركة 17 كاتباً ومؤرخا نرويجيا، وكذلك تنظيم العديد من الفعاليات للأطفال، مشددة على أن النرويج تولي اهتماما كبيرا بأدب الطفل.

يشار إلى أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 25 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".. وقد تم اختيار النرويج كضيف شرف المعرض لهذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون "شخصية المعرض"، ورائد أدب الطفل "يعقوب الشاروني" ليكون "شخصية معرض الطفل".

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