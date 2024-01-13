اخبار مصر 24ساعة| مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية

اخبار مصر .. نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

نهضة غير مسبوقة.. القصير: طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الأمن الغذائي للمواطنين بأقل سعر وأفضل جودة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

استيراد 154500 رأس ماشية.. الزراعة: إجراءات استباقية لضبط أسعار اللحوم قبل رمضان

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧٧ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٥ وحتى ١١ يناير الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تستضيف مركزًا أفريقيًا للمرونة والتكيف مع تغير المناخ

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العام الجاري سيشهد العمل على تنفيذ اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ والتي تم توقيعها مع ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "AUDA-NEPAD" داخل الجناح المصري، على هامش الدورة الثامنة ذلمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 الذي عقد في ديسمبر الماضي.

اغتيالات وضربات جوية..توقعات بفشل المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

مع إعلانِ إسرائيلَ دخولَ العدوانِ على قطاع ِغزةَ مرحلتَه الثالثةَ؛ تطرحُ العديدَ من التساؤلاتِ حولَ مدى قدرةِ جيشِ الاحتلالِ على تنفيذِ تلك المرحلةِ ؛ بعد أن فشلت في تحقيقِ أيٍ منها خلالَ المراحلِ السابقةِ والتي تكبدت فيها خسائرَ كبيرةً في العتادِ العسكري والبشري.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

"عطاء" يدعم مشروعات التعليم والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء " اجتماع مجلس الإدارة، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

تزايد اشتعال 10 صراعات حول العالم في 2024 | إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن الصراعات حول العالم .

العالمية للأرصاد الجوية: العام الحالي قد يحطم الرقم القياسي للاحترار

أعربت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بأن تتجاوز درجة الاحترار في العام الجاري درجات الحرارة القياسية العالمية التي سجلها العام الماضي، التي اقتربت من مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، محذرة من أن درجات الحرارة القياسية المتوقعة ستكون مصحوبة بتأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس يستقبل الأساقفة والمطارنة بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد |صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة عددًا من الآباء المطارنة والأساقفة الذين جاءوا لتقديم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد.

الحقائق أمام العيان.. خبير: محاولات الاحتلال تشويه سمعة مصر أمام العدل الدولية باءت بالفشل

ندد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بشدة محاولات الفريق القانوني للاحتلال الإسرائيلي تبرئة نفسه من جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال طرح حجج واهية ومحاولة إلقاء اللوم على مصر بشكل مخزٍ ومدان، ورغم ثبوت إدانة إسرائيلية أمام العالم أجمع.