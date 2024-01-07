اخبار مصر| السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح للمصريين: ستجتاز أي أزمة بوحدتنا

اخبار مصر ... أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة؛ طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

نجتاز أي أزمة بوحدتنا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح|فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة؛ طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.

البابا تواضروس: الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي.. ونفرح بحضوره للتهنئة بالميلاد المجيد

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية للاستمرار في دفع عجلة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة، كما قدم للرئيس، الشكر على تشريفه وحضوره لتقديم التهنئة بـ عيد الميلاد المجيد، بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن الجميع يفرح بحضور الرئيس السيسي وهو يهنئ كل المصريين بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد.

البابا تواضروس: الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي.. ونفرح بحضوره للتهنئة بالميلاد المجيد

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية للاستمرار في دفع عجلة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة، كما قدم للرئيس، الشكر على تشريفه وحضوره لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن الجميع يفرح بحضور الرئيس السيسي وهو يهنئ كل المصريين بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد.

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك الأقباط في قداس عيد الميلاد المجيد

نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية صور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

لو عاوز تشتغل.. 865 فرصة عمل برواتب وبدلات تصل إلى 8074 جنيها

وفرت وزارة العمل 865 فرصة عمل في 3 شركات قطاع في عددِ من التخصصات، برواتب وبدلات وعمولة تصل إلى 8074 جنيها شهريا في بعض المهن والمؤهلات، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وطبي خاص، ومكافأة.

500 جنيه زيادة في أجور القطاع الخاص و3968 فرصة عمل شاغرة| تفاصيل

أصدرت وزارة العمل اليوم ، "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، والذى شهد فرص عمل، وزيادة في أجور عمال القطاع الخاص، من يناير 2024 تنفيذاً لقرارات "القومي للأجور" بزيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص ، وتوجيهات للمديريات بمتابعة المنشآت للتنفيذ وبدون أية استثناءات، واستعدادات لإطلاق مشروع "مهني 2030" لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص.

وزير الشباب: زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب رفعت معنويات اللاعبين قبل بطولة إفريقيا

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2023، تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، وكانت بمثابة دافع كبير للاعبين، ورفعت من معنوياتهم بشكل كبير، وتدعمهم في مهمتهم الوطنية، وتمنحهم دافعًا كبيرًا لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

غيرت مسارها .. هبوط طائرة مصر للطيران المتجهة إلي بنغازي في أثينا

أعلنت شركه مصر للطيران أن رحلتها رقم MS829 بطائرة من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي بدولة ليبيا وعلى متنها 111 راكب، قامت بتغيير مسارها وهبطت بمطار أثينا الدولي.

أقل من السوق 100 جنيه.. اشتري اللحوم البلدي بأسعار مخفضة.. تفاصيل

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي بأسعار أقل من الأسواق بتخفيضات تتراوح من 30 لـ 40% ، حيث يصل سعر الكيلو إلي 250 جنيهًا فى حين أنها فى الأسواق بما يتراوح بين 350 لـ 400 جنيه.

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك على هامش معسكر الفراعنة الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: أدعو الله أن يعيده على مصرنا بالرخاء

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين المصريين المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

الولايات المتحدة تستعد لحرب إقليمية في الشرق الأوسط

ترقبٌ حذرٌ يسودُ الإدارةَ الأمريكيةَ مع دخولِ العدوانِ الإسرائيليِ على قطاعِ غزةَ شهرَه الرابع حيثُ تزدادُ المخاوفُ من احتمالاتِ اتساعِ رقعةِ الصراعِ في منطقةِ الشرقِ الأوسط وذلك في أعقابِ اندلاعِ سلسلةٍ من المواجهاتِ في العراقِ ولبنانَ وإيرانَ خلالَ الأيامِ الماضية.

أعاده الله على مصر بالخير| قرينة الرئيس تهنئ الشعب بعيد الميلاد

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

تبدأ اليوم.. مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا وتستمر أسبوعا

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، حيث أنه متوقع بداية من اليوم وخلال هذا الاسبوع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً ما دون الـ 10° م بالتالي متوقع هذا الاسبوع ان يكون لدينا 50 ساعة اضافية على الاقل لتقترب ساعات البرودة المتراكمة من 200 ساعة فى الظهير الصحراوي للوادي والدلتا ( لكنها ما زالت اقل من المعدل لمثل هذا الوقت من فصل الشتاء في الاشتية الطبيعية ).