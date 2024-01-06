السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك على هامش معسكر الفراعنة الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، التي تُقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.
ويحلم المنتخب الوطني بالتربع على عرش القارة السمراء مرة أخرى، للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ نسخة أنجولا في 2010.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للاعبي منتخب مصر، اليوم السبت الموافق 6 يناير، وذلك أثناء تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، خلال المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، وطالب الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني ببذل قصارى جهدهم من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وتصدير صورة جيدة تعكس حضارة مصر.
كما حرص الرئيس السيسي على مصافحة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري والطبي، وأثناء مقابلة محمود كهربا، لاعب الأهلي، قال الرئيس مازحًا: “أنا حاسس بالكهربا”.
النجاح لا يأتي من الموهبة فقط
وقال الرئيس السيسي للاعبين: "المسؤولية هي أن نكون مع بعضنا، النجاح لا يأتي من الموهبة فقط .. المنتخب الوطني نعمة كبيرة لنا في مصر، كرة القدم لها جماهيرية كبيرة حول العالم، مصر تستحق اللقب وبأكبر عدد، أتمنى لكم كل التوفيق".
ويلعب منتخب مصر، الأكثر فوزا باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق. ويلاقي منتخب مصر وديًا نظيره تنزانيا، غدًا الأحد، بينما تسافر البعثة الثلاثاء المقبل، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.
فيما وجه اللاعب محمد صلاح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الدعم الكبير للمنتخب، قائلا: "الوزير أشرف صبحي دائما يوصّل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف نجم ليفبول الإنجليزي: “أنا مبسوط بأداء الكورة، وإن شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسة يا ريس”.
ورد الرئيس السيسي على حديث صلاح قائلًا: "إن شاء الله ترجعوا موفقين منصورين، انتو ليكم تأثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج عليكم".