عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

صدى البلد

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك على هامش معسكر الفراعنة الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، التي تُقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويحلم المنتخب الوطني بالتربع على عرش القارة السمراء مرة أخرى، للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ نسخة أنجولا في 2010.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للاعبي منتخب مصر، اليوم السبت الموافق 6 يناير، وذلك أثناء تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، خلال المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، وطالب الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني ببذل قصارى جهدهم من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وتصدير صورة جيدة تعكس حضارة مصر.

كما حرص الرئيس السيسي على مصافحة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري والطبي، وأثناء مقابلة محمود كهربا، لاعب الأهلي، قال الرئيس مازحًا: “أنا حاسس بالكهربا”.

النجاح لا يأتي من الموهبة فقط

وقال الرئيس السيسي للاعبين: "المسؤولية هي أن نكون مع بعضنا، النجاح لا يأتي من الموهبة فقط .. المنتخب الوطني نعمة كبيرة لنا في مصر، كرة القدم لها جماهيرية كبيرة حول العالم، مصر تستحق اللقب وبأكبر عدد، أتمنى لكم كل التوفيق".

ويلعب منتخب مصر، الأكثر فوزا باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق. ويلاقي منتخب مصر وديًا نظيره تنزانيا، غدًا الأحد، بينما تسافر البعثة الثلاثاء المقبل، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

فيما وجه اللاعب محمد صلاح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الدعم الكبير للمنتخب، قائلا: "الوزير أشرف صبحي دائما يوصّل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف نجم ليفبول الإنجليزي: “أنا مبسوط بأداء الكورة، وإن شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسة يا ريس”.

ورد الرئيس السيسي على حديث صلاح قائلًا: "إن شاء الله ترجعوا موفقين منصورين، انتو ليكم تأثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج عليكم".

 

السيسي منتخب مصر المنتخب الوطني منافسات كأس أمم إفريقيا العاصمة الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

ترشيحاتنا

رئيس وزراء الإمارات يعلن عن تعديل وزاري

المحكمة العليا الأمريكية تستمع لاستئناف ترامب بشأن استبعاده من الاقتراع في كولورادو

محافظ شمال سيناء : وفرنا 504 وحدات سكنية للأسر الفلسطينية الموجودة بمصر

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع الرئيس التركي احتواء الصراع في غزة

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

باحث سياسي: حكومة الحرب الإسرائيلية تريد الحرب حتى إشعار آخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع الإصابة بـ كورونا عالمياً.. 6 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

طريقة عمل دجاج مقرمش بالبرتقال.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ