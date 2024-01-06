ناقد رياضي عن زيارة"السيسي"لمنتخب مصر: دعم مستمر من القيادة السياسية للاعبين

علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وقال عصام شلتوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيارة الرئيس السيسي لمنتخب مصر في غاية الأهمية ".

وأضاف:" زيارة الرئيس السيسي لمنتخب مصر تؤكد اهتمام القيادة السياسية بكرة القدم ودعم منتخب مصر قبل المشاركة في أمم أفريقيا ".

وتابع شلتوت:" لاعبي منتخب مصر محملين بآمال كثيرة لتحقيق الفوز في بطولة أمم أفريقيا ".

واكمل الناقد الرياضي :" مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تم تنفيذها بأيادي مصرية خالصة".